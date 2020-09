et AFP

publié le 09/09/2020 à 16:18

Quelle sera la prochaine étape dans la gestion de l'épidémie de coronavirus en France ? Alors que le port du masque obligatoire est contesté par une frange de la population, le consensus n'est pas total entre les médecins concernant l'arrivée d'une deuxième vague avec les mêmes conséquences que la première du début de printemps.

Néanmoins, du côté du président du Conseil scientifique, on semble pencher vers une aggravation possible de la situation. Le gouvernement "va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles", "dans les huit à dix jours maximum", a estimé mercredi 9 septembre Jean-François Delfraissy, qualifiant d'"inquiétant" le niveau de l'épidémie de Covid-19 en France.

Un avis contesté par certains de ses confrères, qui pointent la relative faiblesse du nombre d'hospitalisations comme argument d'apaisement. "On peut être faussement rassuré" parce que l'augmentation de la circulation du virus a "peu de retentissement actuel" sur le système de soins, mais il peut y avoir "une augmentation très rapide, exponentielle, dans un deuxième temps", a-t-il répondu au cours d'un point presse en ligne, pointant "en particulier" la situation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.