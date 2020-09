Ligue des Nations : "on part un peu dans l'inconnu" pour France-Suède, dit Pirès

publié le 05/09/2020 à 10:46

Cela fait prêt de 10 mois que l'on a pas vu les Bleus. Les footballeurs français affronteront les Suédois ce samedi 5 septembre au soir pour leur premier match de la Ligue des Nations. "On part un peu dans l'inconnu", estime le champion Robert Pirès, consultant de RTL ce matin.

"Il faut relancer la machine. Cela fait 10 mois qu'on n'a pas vu les Bleus, qu'on n'a pas vu Didier Deschamps orchestrer son équipe, donc il faut retravailler tout ça, explique Robert Pirès. Ce n'est pas facile. Il faut aller vite. Les Bleus sont rassemblés depuis lundi."

"On est un peu en perte de vitesse. Sur le plan physique, on ne sait pas où en sont les joueurs, ajoute le consultant. Certains ont repris le championnat, d'autres pas encore. On part un peu dans l'inconnu et on va voir comment va réagir cette équipe de France face aux Vikings."