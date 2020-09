publié le 09/09/2020 à 13:36

L'atmosphère est pesante au procès des attentats de Charlie Hebdo. Les survivants, blessés par les frères Kouachi, défilent depuis mardi devant la Cour d'assises spéciale, au tribunal de Paris. Encore meurtris et profondément marqués dans leur chair, ces hommes et ces femmes témoignent, encore perdus, pour certains



Simon Fieschi, webmaster de Charlie Hebdo au moment des attentats de janvier 2015, a été traversé par une balle. Immédiatement, il perd connaissance, ce qui lui sauvera la vie.

À la barre, il s'avance en boitant appuyé sur une béquille, mais tient à témoigner debout. "Je suis venu raconter l'effet d'une balle de kalachnikov, dit-il. Je n’ai aucune envie d’offrir ma douleur, en même temps je n’ai aucune envie de cacher les conséquences de leurs actes".

Simon Fieschi a passé une semaine dans le coma, cinq en réanimation, huit mois à l’hôpital. Sa main gauche est paralysée, sa taille a réduit de 7 centimètres à cause des dommages causés à sa colonne vertébrale. Pour lui, les gestes fins sont compliqués, il ne peut même plus, dit-il, faire de doigt d'honneur. La douleur a remplacé le sens du toucher à certains endroits, les douleurs sont à vie. Simon parle de sa fatigue abyssale, permanente.

Depuis mardi s'expriment ceux qui ont croisé le chemin des terroristes, mais qui ont la chance d'être encore en vie. Simon Fieschi rejette le terme de "rescapé". "J’entends que nous sommes des rescapés, c’est un mot qui me fait drôle. Aucun d’entre nous, blessé ou pas n’a échappé à ce qui s’est passé, estime-t-il.

"Cette balle, conclut-il, elle ne m'a pas raté mais elle ne m'a pas eu et c'est la même chose pour Charlie Hebdo."

À écouter également dans ce journal

Médicament. L'autorité de la concurrence inflige 444 millions d'euros d'amende à trois laboratoires pharmaceutiques : Novartis, Roche et Genentech. Ils sont accusés de "pratiques abusives" dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) qui frappe les plus de 50 ans. Les groupes pharmaceutiques sont soupçonnés d'avoir favorisé un médicament plus cher par rapport à un autre, beaucoup plus économique et tout aussi efficace.

Auchan. Alors que 500 emplois avaient été supprimés au sein de l'enseigne Auchan en début d'année, ce sont maintenant 1.175 emplois qui sont menacés, pour mieux répondre aux attentes des consommateurs. Les caissières ne sont pas concernées, explique l'enseigne qui revoit totalement son modèle global.

Grèce. Le camp de Lesbos, en Grèce, qui abrite plus de 12 000 migrants, le triple de sa capacité d'accueil, a été décimé par un incendie d'ampleur. Le camp est quasiment détruit. Le départ de feu aurait été donné par cinq résidents tests positifs au Covid-19 qui refusaient d'être placé à l'isolement.