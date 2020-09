publié le 08/09/2020 à 19:17

L'actualité de ce mardi 8 septembre est marquée par la journée éprouvante au procès des attentats de janvier 2015. Les rescapés de Charlie Hebdo ont pris la parole, et c’est la dessinatrice Coco qui a parlé en premier à la barre. Elle se souvient être arrivée à la rédaction avec des galettes des rois, pour fêter l’épiphanie, puis a dû quitter les lieux afin d’aller chercher sa fille à la crèche.

C’est dans les escaliers qu'elle croise les frères Kouachi. L’un la prend par la gorge, l’autre pointe une arme dans son dos. Ils demandent où se trouve Charlie Hebdo, ils veulent Charb. "J’étais tellement perdue que je me suis trompée d’étage", raconte Coco. "Je sentais leur excitation", se souvient la dessinatrice.

Une fois sur place, les terroristes entament le massacre, Coco se cache et entend le bruit des armes. Une fois le silence revenu, elle sort de sa cachette et enjambe les corps de Cabu, de Charb : "C’était mes modèles", confie-t-elle. "Je me suis sentie coupable très longtemps", ajoute Coco avant d’indiquer que ce n’est plus cas.

Les vrais coupables ont été tués, et d’autres sont peut-être dans le box des accusées. "Ici c’est la loi des hommes qui règne, pas la loi de Dieu", a déclaré Coco devant l’assistance.

À écouter également dans ce journal

Politique - Jean Castex, qui a côtoyé le directeur du Tour de France contaminé par la Covid-19 samedi 5 septembre, va se mettre en retrait le temps de faire les examens nécessaires.



Tour de France - Quatre membres d’équipes du Tour de France ont été testés positifs à la Covid-19. Il ne s'agit pas de coureurs, ils ont été écartés de la caravane.

Coronavirus - Le Conseil scientifique s’est dit favorable à une quatorzaine réduite à 7 jours en cas de contamination à la Covid-19. Le gouvernement prendra une décision à l’issue du prochain Conseil de défense.