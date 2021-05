publié le 11/05/2021 à 13:30

La peine maximale est encourue, 30 ans de réclusion ont été requis contre Nordahl Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer ce mardi 11 mai. C'était le réquisitoire ce matin devant les Assises de Savoie. Pour l'avocate générale, la culpabilité de l'accusé ne fait aucun doute. Sa démonstration a été aussi claire et pédagogique qu'implacable et affutée.

Une enquête c'est une scène de crime et une victime, nous n'avons ni l'un ni l'autre, la vérité seul Lelandais la connaît, assure-t-elle, avant d'ajouter que l'accusé a constamment changé de version. Elle apporte alors sa version des faits : "le seul mobile possible c'est la recherche d'une relation sexuelle avec Arthur Noyer. Lelandais est accro, il a tenté toute la journée d'avoir un amant puis une maitresse. J'ai cherché et recherché un autre mobile pour ce meurtre, je n'en ai pas trouvé".

Nous ne savons toujours rien au sujet de ce qu'il s'est passé dans cette voiture, même le lieu du meurtre demeure incertain, tout comme la cause de la mort. Lelandais parle de coups violents, mais il s'est tellement appliqué à cacher le corps qu'on n'a retrouvé d'Arthur qu'un morceau de crâne et une partie de squelette. Il a donc caché le corps et coupé les portables, ce qui signe, selon l'avocate générale, la volonté de tuer.



Cette volonté est cruciale, explique-t-elle aux jurés, car la version de Nordahl Lelandais sous-entend des coups qui ont entraîné la mort sans l'intention de la donner. Un crime qui encourt 15 ans de prison maximum. Face à une victime ivre, plus petite et plus légère que lui, ça ne peut être qu'une victime à terre que Lelandais s'est employé à achever, c'est un homme dangereux, insiste l'avocate générale qui réclame 30 ans de réclusion. Face à elle, l'accusé n'a pas réagi.

