Le verdict est attendu ce mardi soir au procès de Nordahl Lelandais. Accusé du meurtre d'Arthur Noyer en 2017, il n'a pas varié pendant l'audience, il continue à parler de bagarre qui aurait mal tourné. Les proches de la victime restent persuadés qu'il avait, ce soir-là, prémédité son geste.

Cécile Noyer, la mère d'Arthur, s'est exprimée ce mardi matin sur RTL. Pour elle, le procès n'a pas été ce moment de vérité qu'elle espérait. "On ne sait toujours pas pourquoi Arthur est mort, on se pose toujours la question. Quant à l'autre, il s'enfonce. C'est un menteur, un manipulateur. Je conçois qu'il puisse y avoir deux Nordahl Lelandais", nous dit-elle.

"De toute façon, je sais qu'il ne dira rien. On est là depuis une semaine, il n'a toujours rien dit. Il exprime ses excuses sans nous regarder, ça m'horripile. Maintenant on espère qu'il sera condamné à une juste peine", poursuit Cécile Noyer.

