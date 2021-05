publié le 05/05/2021 à 07:22

"Désolé Arthur" : ce sont les mots de Nordahl Lelandais au deuxième jour de son procès à Chambéry. Jugé pour le meurtre d'Arthur Noyer, l'ancien maître-chien avait promis de dire toute la vérité. Il s'en est tenu à sa version : celle d'une dispute fatale.

Nordahl Lelandais a raconté cette nuit d'avril 2017 lorsqu'il a pris en stop le jeune caporal avant de s'adresser directement au portrait de la victime, dont la photo était disposée aux pieds des parents, présents dans la salle.

Nordahl Lelandais a parlé pendant plus de dix minutes, debout dans son box, seul, le regard baissé presque tout le temps, dans un silence absolu. Il raconte qu'il a déposé Arthur Noyer à Saint-Baldoph, où il devait retrouver un ami.

"Je suis sorti pour lui donner son portable qu'il avait oublié sur le siège. Il a pensé que je l'avais volé, m'a mis un coup de poing au niveau de la lèvre, puis un deuxième. On se bat, il tombe en arrière et ne bouge plus. Je décide de lui faire un massage cardiaque. Il n'a pas de réaction."



Je suis désolé Arthur





Nordahl Lelandais se tait alors de longues secondes, se balance d'avant en arrière et sa voix se trouble. "Je ne comprends pas. Je ne sais pas quoi faire. J'ai mis le corps dans mon coffre. J'ai roulé sans savoir sur des petites routes." Il s'essuie le nez. "J'ai cherché un endroit où déposer le corps. Ensuite, je suis reparti."

"Je suis désolé Arthur", dit-il en fixant le portrait du jeune caporal souriant qui lui fait face. "Désolé pour ta famille qui doit être très peinée. Je dis ce qu'il s'est passé. Je vous dis la vérité." Le procès se poursuit. Verdict attendu autour du 12 mai.

