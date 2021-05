publié le 11/05/2021 à 12:33

La campagne de vaccination accélère encore plus vite que prévu : il est, en ce mardi 11 mai, possible pour toutes les personnes âgées de plus de 18 ans de prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le coronavirus.

Une condition supplémentaire s'impose cependant aux plus jeunes, de moins de 50 ans, et qui ne présentent pas de comorbidités. Le rendez-vous doit nécessairement être pris sur un créneau disponible 24h avant. Ce nouveau mode d'éligibilité devait, en principe, rentrer en vigueur le 12 mai. Mais, comme l'a annoncé la plateforme Doctolib, la date a été avancée d'un jour.

Une case "personne de plus de 18 ans pour un rendez-vous d'ici demain soir" est désormais disponible dans les centres de vaccination où cela est possible. Il est cependant précisé qu'il s'agit d'un "public non-prioritaire".

2️⃣Indiquez votre ville et cliquez sur la catégorie “Personnes de plus 18 ans pour les rendez-vous disponibles d'ici demain soir” ⬇️ pic.twitter.com/cEIsJTZH6M — Doctolib (@doctolib) May 11, 2021

Le site vitemadose.covidtracker.fr, qui regroupe les créneaux offerts à travers plusieurs plateformes de prise de rendez-vous en ligne, dont Doctolib mais aussi Keldoc ou Maiia, a lancé une nouvelle fonction nommée "chronodose". Là encore, elle recensera les créneaux disponibles le jour même ou le lendemain.

La vaccination est ouverte à tout moment pour les personnes âgées de plus 50 ans ou dès 18 ans en cas de comorbidité. Il est également possible de recevoir une dose dès 16 ans en cas de risque très élevé de développer des formes graves de la Covid-19.

Ce matin on lance ⚡️ #Chronodose ⚡️ !

LA fonctionnalité qui permet au 18 ans et plus de trouver un rendez-vous de vaccination pour le jour même ou le lendemain en quelques clics !



👉 https://t.co/annp9qw7Mn pic.twitter.com/aPKFXU60L8 — Vite Ma Dose de Vaccin ! (officiel) (@ViteMaDose_off) May 11, 2021