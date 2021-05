publié le 07/05/2021 à 14:31

Il est sous le feu roulant des questions. Nordahl Lelandais a répondu à un interrogatoire ce matin du vendredi 7 mai devant la Cour d'Assises de Savoie. L'accusé comparait pour le meurtre du Caporal Arthur Noyer. Il a maintenu sa version des faits, celle d'une bagarre qui aurait mal tourné.

Debout, chemise blanche bien repassée, il a eu réponse à tout pendant des heures. Parfois sa voix a faibli mais il n'a pas flanché. "Sept ou huit personnes qui ont vu Arthur cette nuit-là disent qu'il voulait rentrer à sa caserne. Elle est où la caserne ?", a demandé tout d'abord le président de la Cour d'Assises. "À Barby", lui a répondu Nordahl Lelandais. "Et vous l'emmenez où ?", a poursuivi le magistrat. "- À Saint-Baldoph. - Pourquoi ? - Parce qu'il me le demande. C'est ma réponse Monsieur le Président."

"Avant vous trainez deux heures dans Chambéry. Pourquoi ?, a interrogé le président. - Je cherchais des copains. - Vous vouliez un rapport sexuel ? - Pas du tout. Il n'y a jamais rien eu de sexuel avec Arthur Noyer. - On a vu les vidéos de surveillance hier. Arthur avait beaucoup bu. Était-il en état de vous donner des coups de poing ? - Non pas à ce moment-là. - Et après, à 3h07 ? - Oui", a soufflé Lelandais, presque dans un murmure.

"Il est mort à Saint-Baldoph ?, continue le magistrat. - Oui, répond l'accusé. - Vous coupez vos portables ? - Oui pour qu'on ne m'appelle pas ou qu'on ne sache pas que je suis là. Je n'ai jamais cherché à tuer Arthur", persiste Lelandais. S'il a d'abord nié puis donné des versions différentes avant d'avouer c'est parce que c'était compliqué "à ce moment-là, de dire que j'avais tué un homme, dit-il. J'ai mis du temps à venir à la vérité."

Le clan Noyer qui ne croit pas du tout à cette thèse d'une bagarre qui aurait mal tourné, a écouté impassible. La famille, les amis d'Arthur portaient tous un masque vert, la couleur préférée du caporal.