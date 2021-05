Justice : faut-il supprimer le rappel à la loi, comme le propose Darmanin ?

publié le 11/05/2021 à 13:18

Le ministre de l’Intérieur a détaillé ce mardi sur RTL, les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement le 10 mai au soir pour durcir les peines contre les agresseurs de policiers. Gérald Darmanin souhaite notamment supprimer le rappel à la loi. Pour en débattre, Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes était l'invité de RTL ce mardi.

Le rappel à la loi "est éducatif. Le gendarme tire les oreilles au contrevenant en espérant qu'il ne reviendra pas", explique-t-il. "Les capacités en France c'est 650.000 jugements par an, mais on a 1,3 millions de décision à prendre dans les affaires poursuivables. Donc on a inventé les alternatives aux poursuites", poursuit-t-il.

"Le problème du rappel à la loi c'est que ce n'est pas très concret. Mais c'est vrai que pour les petites infractions ça fonctionne encore. Si le législateur décide de le supprimer, on va s'adapter mais c'est vrai qu'il faut davantage donner de contenu à la réponse pénale, pour qu'elle soit le plus pédagogique possible", dit Philippe Astruc.