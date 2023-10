Vers une nouvelle mise en examen ? Ce mardi 3 octobre, Nicolas Sarkozy a fait face au juge financier dans le cadre d'une nouvelle affaire, liée au dossier dit "libyen", et les soupçons de financements occultes de sa campagne présidentielle de 2007. Cette fois-ci, l'ex-chef de l'État est soupçonné d'avoir joué un rôle dans la rétractation du principal témoin : Ziad Takieddine.

L'homme d'affaires franco-libanais, au parcours sulfureux, a longtemps été l'intermédiaire officieux pour des contrats d'armement français. En 2012, il affirme que Nicolas Sarkozy a bien touché de l'argent du dictateur libyen, Mouammar Kadhafi. Il évoque même des valises de billets.

Mis en examen dans le dossier, Takieddine change régulièrement de version, mais maintient l'accusation... jusqu'à un spectaculaire revirement de novembre 2020. Lors de deux interviews, "le président Sarkozy n'a pas touché un centime, cash ou pas cash", affirme l'homme d'affaires.

Tout le monde a le droit de changer d'avis mais, très vite, le parquet national financier (PNF) soupçonne qu'une forte somme d'argent a été promise en contrepartie. L'enquête fait apparaître une galerie de personnages dont Mimi Marchand, la papesse de la presse people et Noël Dubus, un escroc international patenté.

Le duo est soupçonné d'avoir orchestré toute l'opération. Nicolas Sarkozy dément avoir été au courant et notamment d'avoir rencontré, à trois reprises, l'escroc à cette période. Ce n'est pas l'avis des enquêteurs. L'ancien Président devrait tenter, tout au long de son audition, de convaincre les juges. S'ils décident d'une mise en examen de Nicolas Sarkozy, ce serait alors la cinquième depuis la fin de son mandat.

Neuf personnes sont déjà mises en examen dans ce dossier, surtout pour "subornation de témoin" et "association de malfaiteurs".

À écouter également dans ce journal

Sciences - Le prix Nobel de physique 2023 a été décerné mardi à un trio composé de deux Français et d'un Hongrois : Pierre Agostini, Ferenc Krausz et Anne L'Huillier. Ils ont été récompensés pour leurs travaux sur le déplacement des électrons à l'intérieur des atomes et des molécules.



Énergies renouvelables - 642 nouvelles éoliennes ont été installées en 2022. L'éolien représente désormais 9% de la production française d'électricité. Alors même que l'objectif européen, en 2030, est d'atteindre les 20%.

Haut-Karabakh - La cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna entend réaffirmer à Erevan le soutien de la France à l'Arménie, qui a des craintes pour sa souveraineté et son intégrité territoriale après l'offensi