INFO RTL - Énergie : l'éolien représente 9% de la production, (très) loin de l’objectif fixé à 20% d'ici 2030

Il y en a désormais 9.500 en France... mais ce n'est pas assez, loin de là. 642 nouveaux mâts ont été installés en 2022, l'éolien représente dorénavant 9% de la production française d'électricité. Alors même que l'objectif européen, en 2030, est d'atteindre les 20%.

"Il faut que, d'ici à 2030, on double la part d'électricité que l'on produit grâce à l'éolien", confirme, au micro de RTL, Michel Gioria, délégué général de France Renouvelables. La structure représente les intérêts des industriels qui fabriquent et exploitent ces éoliennes.



Pourquoi un tel retard ? Dès qu'un projet est annoncé, une association se crée pour déposer un recours. Les opposants sont bien organisés. Dans 90% des cas, ces recours n'aboutissent pas... mais cela fait (au moins) perdre du temps. En France, il faut en moyenne sept ans entre le dépôt du dossier et la mise en route d'un parc éolien contre quatre années en Allemagne.



"Sur le terrain, on a une minorité de Français qui sont réticents [aux éoliennes]. Deux mouvements sont en place. Les élus locaux, désormais, ont compris l'importance que leur territoire soit producteur (...). On a aussi un récit français qui est en train de se construire autour de la nécessité des énergies renouvelables et la sortie des énergies fossiles", analyse Michel Gioria. "Il est en train d'être compris par les Français."

Une accélération depuis 2022 (et qui continue)