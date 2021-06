publié le 05/06/2021 à 15:55

Me Elise Arfi, l’avocate de Ziad Takieddine, toujours en fuite au Liban, avoue "ne pas être étonnée" par les mises examen de Michèle Marchand et d’autres organisateurs présumés d’une interview de son client à l’hebdomadaire Paris-Match, en novembre dernier, où il semblait dédouaner Nicolas Sarkozy de tout rôle dans le financement supposé illégal de sa campagne de 2007.

"Ce que je ressens c’est que mon client, Ziad Takieddine, a fait l’objet d’une utilisation et d’une instrumentalisation parce qu’il est dans une situation difficile actuellement", explique à RTL ce samedi Me Elise Arfi. "Ce nouveau rebondissement ne m’étonne pas tellement pour avoir lu l’article", a poursuivi le conseil de l’homme d’affaires libanais après la mise en examen de Michèle Marchand et d’au moins un des cinq autres protagonistes placé en garde à vue (NDLR : le publicitaire Arnaud de la Villesbrunne) depuis jeudi dernier dans ce nouveau volet de l’affaire du financement libyen supposé de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy.

"Pour d’autres observateurs de ce dossier, cette interview était très surprenante". En effet dans une courte vidéo produite par la société la papesse de la presse people, Best Images, diffusée par BFMTV et Paris Match, Ziad Takkiedine dédouanait pour la première fois l’ancien président de toute implication dans la remise de sommes d’argents ayant contribué au financement supposé illégal de la campagne du candidat de l’UMP en 2007. Contredisant tous ses témoignages depuis la révélation de l’affaire.