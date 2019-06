publié le 25/06/2019 à 08:14

À Nantes, toujours aucune trace de Steve, 24 ans. Le jeune homme a disparu dans la nuit de vendredi 21 à samedi 22 juin lors de la Fête de la musique, peu après l'intervention des forces de l'ordre venues mettre fin à une soirée électro. 14 personnes étaient alors tombées dans la Loire dans des circonstances encore assez floues. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a saisi L'IGPN, la police des polices.

"On rentrait chez nous sauf qu'il y a un des sound system qui a coupé un peu plus tard. C'est là que les policiers sont intervenus, donc des tirs de gaz lacrymogène, tirs au flashball, ils ont lâché des chiens et des grenades de désencerclement", raconte Antonin, présent sur les lieux ce soir-là.

"À partir de 4h30 du matin, on n'avait vraiment plus aucune nouvelle", raconte-t-il à propos de son ami Steve. "Il n'est pas rentré chez lui, il n'est pas allé à son travail", "on a fait le tour des commissariats, des hôpitaux, mais on n'a vraiment aucune trace", indique-t-il. "C'est ça qui nous fait peur encore plus", conclut-il.

À écouter également dans ce journal

Canicule - 53 départements sont en alerte, les médecins appellent à la plus grande vigilance. Le ministre de l'Éducation nationale a décidé de reporter le brevet des collèges, initialement prévu jeudi et vendredi. Il aura finalement lieu lundi 1er et mardi 2 juillet.



Pollution - Conséquence de la canicule, un pic de pollution est attendu à Paris mercredi 26 juin. Le stationnement résidentiel sera gratuit dès aujourd'hui à Paris.

Popularité - Un mois après les élections européennes, la cote de popularité du Président repart à la hausse, avec 35% d'opinions favorables, soit 3 points de plus. Même constat pour Édouard Philippe, qui grimpe à 40% d'opinions favorables, soit 6 points supplémentaires.

Mondial féminin - Les Bleues affronteront les États-Unis en quart de finale de la Coupe du monde féminine de football, vendredi 28 juin. Les Américaines ont battu l'Espagne hier 2 buts à 1 à Reims.