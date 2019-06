publié le 25/06/2019 à 07:13

Le thermomètre de l'exécutif lui aussi est en hausse cette semaine. Emmanuel Macron et Édouard Philippe voient tous deux leur côte de popularité augmenter dans le dernier baromètre BVA pour RTL, Orange et La Tribune.

Le président de la République et son Premier ministre gagnent respectivement 3 et 6 points pour grimper à 35% et 40% d'opinions favorables. À l'inverse, la part d'opinions négatives perd du terrain pour passer de 68% à 65% sur la même période. Après la crise sociale générée par le mouvement des "gilets jaunes", l'exécutif connait donc une embellie auprès de l'opinion public et retrouve son niveau de popularité le plus haut depuis un an et juin 2018.

Emmanuel Macron comme Edouard Philippe progressent notamment auprès des plus de 65 ans (+12 pour le chef de l'Etat, +11 pour le Premier ministre) mais les deux-tiers (65%) des personnes interrogées jugent toutefois négativement l'action du chef de l'Etat et 60% (-3) celle du chef du gouvernement.