publié le 25/06/2019 à 07:30

Les descendants d’un collectionneur d’art juif spolié sous l’Occupation attaquent ce mardi 25 juin en justice l'État et deux musées pour demander la restitution de trois tableaux du fauviste André Derain exposés depuis plusieurs années à Troyes et à Marseille.

Les débats à la barre s’annoncent ardus entre les héritiers du grand galeriste parisien René Gimpel d’une part, qui se battent pour récupérer toutes les œuvres ayant appartenu à leur grand-père, et le ministère de la Culture et les musées d’art moderne de Troyes et Cantini à Marseille d’autre part, qui affirment que ces ces tableaux ont été acquis en toute légalité.

Comme d’autres galeristes juifs durant la Seconde guerre mondiale, René Gimpel a été spolié et contraint de vendre à bas prix ses œuvres pour financer la fuite de sa famille ou son réseau de résistance à Londres.

