publié le 18/06/2019 à 19:22

Vendredi 14 juin 2019, une employée de ménage a été victime d'un tragique accident à Périgny près de La Rochelle, en Charente-Maritime. Alors qu'elle travaillait dans le centre aquatique Palmilud ce jour-là, une vitre s'est effondrée sur elle.

Vers 7h30, cette femme de 66 ans passait près des baies vitrées extérieures de l'établissement quand l'une d'entre elles est sortie de son cadre s'écrasant sur elle, selon Sud Ouest. Grièvement blessée, elle a été transportée à l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle et souffre de plusieurs fractures au bassin.

Pour l'heure, rien n'explique un tel accident. En effet, toutes les baies vitrées du centre aquatique avaient été vérifiées par la société qui les a posées en 2012. Aucune fragilité n'ayant été constatée, le centre aquatique Palmilud est resté ouvert au public. Une expertise est prévue afin de déterminer les causes du drame et de vérifier la sécurité et la conformité de toutes les baies.