publié le 18/06/2019 à 08:40

Une vidéo sur les réseaux sociaux provoque une immense indignation. On y voit un homme non-voyant manquer de se faire renverser par un automobiliste, qui ne s'excuse pas, bien au contraire. Une scène choquante qui s'est déroulée samedi 15 juin à Paris en pleine journée.



Les images sont à peine croyables. Elles montrent une voiture qui s'avance alors que deux hommes sont déjà engagés sur le passage piéton et que l'un deux est aveugle. Très surpris, son accompagnateur tape sur le toit de la berline qui les a frôlés.

À ce moment précis, l'automobiliste s'arrête soudainement, descend de sa voiture extrêmement énervé et s'en prend à l'accompagnateur. Il le pousse et le gifle à plusieurs reprises et bouscule la personne aveugle. La passagère de la voiture et plusieurs passants tentent de s'interposer mais l'homme ne se calme pas. Un témoin menace alors d'appeler la police ce qui pousse le chauffeur à repartir.

La Fédération des aveugles de France incite les deux victimes à porter plainte. Pour rappel, refuser la priorité à un piéton peut entraîner un retrait de six points sur le permis de conduire.

> Un malvoyant agressé par un chauffard à Paris - 16 juin 2019