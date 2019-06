et AFP

publié le 18/06/2019 à 22:25

Après neuf jours de traque, le chauffard de Lorient qui a tué un enfant de neuf ans et grièvement blessé son cousin de sept ans a été mis en examen ce mardi 18 mai. Il a été écroué après son arrestation dans un hôtel d'une zone industrielle.



Le suspect a été interpellé vers 11 heures, sur mandat d'arrêt du juge d'instruction, à quelques kilomètres du lieu du drame, dans un hôtel de Lanester, dans le Morbihan. D'après la direction de l'hôtel B&B, dont l'entrée se fait par carte bancaire, le fuyard y séjournait "depuis la veille au soir. La chambre avait été réservée par un tiers".

Le suspect, âgé de 20 ans, "y serait arrivé la veille d'après les premiers éléments dont nous disposons", et a été repéré grâce à l'appel à témoin diffusé par la police, a confirmé lors d'une conférence de presse la procureure de la République de Lorient Laureline Peyrefitte.

Présenté au juge d'instruction, il a confirmé "être le conducteur du véhicule, avoir refusé d'obtempérer et être à l'origine des accidents". Il a été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires aggravés, refus d'obtempérer aggravé, conduite sans permis, conduite sans assurance et délit de fuite. Les faits qui lui sont reprochés sont passibles de 10 ans de prison.

