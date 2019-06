Enfants fauchés à Lorient : que risque le chauffard ?

publié le 18/06/2019 à 15:54

Killian, le chauffard qui a fauché mortellement à Lorient le 9 juin dernier un enfant de 9 ans, et gravement blessé un garçon de 7 ans a été retrouvé plus d'une semaine après sa cavale.



Âgé de 20 ans, le conducteur est déjà connu par les services de police pour conduite sans permis et sous l'emprise de stupéfiants. Dimanche 9 juin dernier, suivi à distance par la gendarmerie, il avait refusé d'obtempérer. Roulant à très vive allure, Killian avait percuté une voiture, puis fauché les deux petits garçons.

Le chauffard, arrêté suite à un signalement dans un hôtel de Caudan, dans le Morbihan, n'a opposé aucune résistance et a été placé en garde à vue dans les quelques minutes qui ont suivi son interpellation. Il est actuellement interrogé par les policiers de la sûreté départementale de Lorient.

Une enquête a été ouverte au commissariat de Lorient. Le conducteur encourt jusqu'à 10 ans de prison pour homicide involontaire et blessures involontaires aggravés, conduite sans permis en récidive, défaut d'assurance et refus d'obtempérer, aggravé par la mise en danger d'autrui.