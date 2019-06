et AFP

publié le 19/06/2019 à 02:28

"Quatre ans de plus!". Donald Trump a lancé mardi 18 juin en Floride, sous les cris d'une foule enthousiaste, sa campagne 2020 pour tenter de décrocher un second mandat après sa victoire-surprise de 2016.



Cravate rouge, le milliardaire républicain a fait son entrée, accompagné de sa femme Melania, dans l'Amway Center d'Orlando devant des milliers de fans portant l'emblématique casquette rouge "Make America Great Again".

Dès les premières minutes de son discours, Donald Trump a loué la santé de l'économie américaine. "Notre pays avance, prospère et est en pleine croissance maintenant, et franchement, il s'envole vers de nouveaux sommets incroyables", a déclaré le républicain devant quelque 20.000 supporteurs à Orlando, en Floride. "Le monde entier envie notre économie, qui est peut-être la meilleure économie de l'Histoire de notre pays", a-t-il ajouté.

> Une lettre d'Amérique : le show, l'une des clés de la victoire de Trump Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL Originals | Date : 18/06/2019

Donald Trump n'a pas manqué de dénoncer les grands médias américains, qu'il a qualifiés de "Fake News". "J'ai dit que c'était une très grande salle pour un mardi soir, et j'ai dit, vous savez, si nous avons trois ou quatre sièges vides, les 'Fake News' vont titrer 'il n'a pas rempli la salle', a moqué le président américain à Orlando, devant une marée de casquettes rouges "Make America Great Again".

Les démocrates guidés par "la haine"

Le président américain s'en également pris frontalement à ses adversaires politiques, en accusant les démocrates d'être guidés "par la haine", en affirmant qu'ils cherchaient à "détruire" les Américains et le pays.



"Nos opposants radicaux démocrates sont guidés par la haine, les préjugés et la rage", a lancé le républicain. Ils veulent vous détruire et ils veulent détruire notre pays tel que nous le connaissons. Pas acceptable. Cela n'arrivera pas", a-t-il promis.

La Floride, un État clé

Le milliardaire républicain, en position délicate dans les sondages, sait qu'il devra s'imposer dans le "Sunshine State" s'il veut se maintenir huit ans au pouvoir comme ses trois prédécesseurs, Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton.



Un sondage de l'université Quinnipiac, publié mardi 18 juin, le donne perdant en Floride face à plusieurs démocrates engagés dans la primaire. Si Joe Biden par exemple était le candidat du parti démocrate, il l'emporterait dans cet État clé avec 50% des voix contre 41% pour Donald Trump.