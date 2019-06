publié le 19/06/2019 à 06:52

Nouveau rebondissement dans l'affaire de Villefontaine. Une victime présumée de l’enseignant isérois, qui s'était suicidé en avril 2016 après la révélation du viol de dizaines d’élèves, a déposé ce mardi 18 juin une plainte visant le parquet de Bourgoin-Jallieu pour manquements présumés dans cette affaire, a indiqué son avocat.



Le parquet, qui n'avait pas inscrit cette condamnation dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, est donc dans le viseur d'une de ses victimes présumées qui estime que c'est une "faute lourde". Sarah avait 6 ans en 2003 lorsqu'elle avait été agressée sexuellement dans son école de Vénissieux dans le Rhône.

Malgré une condamnation de l'instituteur à six mois de prison et deux ans de mise à l’épreuve en 2008, elle estime que sans cette erreur, des dizaines de nouvelles victimes auraient pu être épargnées : "On les a vraiment lancés dans la gueule du loup. Je suis vraiment en colère. Malgré les preuves de 2008 et sa condamnation. Il n'y a jamais eu de suite et je suis écœurée par la négligence des institutions".

À écouter également dans ce journal

Justice - Fin de garde à vue pour Michel Platini. L'ancien président de l'UEFA est donc ressorti libre cette nuit après une journée où il a longuement été interrogé. La justice enquête sur des soupçons de corruption lors de l'attribution du Mondial 2022 au Qatar.



International - Donald Trump a officiellement lancé mardi 18 juin en Floride sa campagne pour 2020 où il tentera de briguer un deuxième mandat. Il y a notamment attaqué avec violence les démocrates accusés d'être "guidés par la haine".



Politique - À peine dévoilée, la réforme de l'assurance chômage fait l'unanimité contre elle. Les syndicats de cadres notamment dénoncent l'instauration d'indemnités dégressives pour les salariés qui gagnent plus de 4.500 euros mensuels.