Les proches d'Alexia Daval sont soulagés. 18 mois après le meurtre de la jeune femme, son mari a expliqué, lundi 17 juin lors de la reconstitution, comment il l'avait tuée et avait brûlé son corps. Les parents d'Alexia ont pu assister à cette étape de l'enquête.



"Il y a eu des gestes très durs à supporter mais cette vérité-là on l'attendait avec impatience et on y est arrivé. C'était important pour toute la famille. Imaginez un peu ce qu'on vit depuis un an et demi. Ma fille, mon gendre, c'était quelque chose d'énorme. Il y a que nous qui savions que c'était irréel mais tout autour de nous, tous les climats de suspicions étaient possibles", raconte le père d'Alexia Daval au micro RTL. "C'est un soulagement énorme", conclut Jean-Pierre Fouillot.



Le procès de Jonathann Daval pourrait avoir lieu au deuxième semestre de 2020.

