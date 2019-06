publié le 17/06/2019 à 23:41

La date est connue, l'adversaire pas encore. Déjà assurée de participer aux 8es de finale de "sa" Coupe du Monde après sa victoire face à la Norvège (2-1) lors de son deuxième match, les Bleues ont fait le nécessaire pour terminer à la 1re place du groupe A : une victoire 1-0 face au Nigeria, lundi 17 juin à Rennes.



Leur 8e de finale sera donc celui de dimanche 23 juin à 21h, au Havre. Ce sera face à un 3e de groupe, celui du C, du D ou du E. Tout dépendra de l'issue des derniers matches de poule d'ici à jeudi 20 juin. Sur le papier, il y a 5 chances sur 10, donc 1 sur 2, que ce soit le 3e du groupe C.

Après deux journées dans ce groupe, l'Italie mène la danse (6 points et une différence de buts de +6) devant le Brésil (3 pts, +2), l'Australie (3 pts, 0) et la Jamaïque (0, -8). Mardi 18 juin, les Italiennes affrontent les Brésiliennes, les Australiennes sont opposées aux Jamaïcaines. Si les Océaniennes gagnent et que les Sud-Américaines ne battent pas l'Italie, ces dernières termineront 3es.

Le Brésil semble donc l'adversaire le plus probable pour la France, pour une affiche riche en souvenirs chez les hommes. Si c'est finalement le 3e du groupe D, ce pourrait être le Japon, l'Argentine ou l'Écosse. Dans le groupe E, ce sera le Cameroun ou la Nouvelle-Zélande.