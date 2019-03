publié le 07/03/2019 à 13:59

La prison de Condé-sur-Sarthe, où deux surveillants ont été poignardés mardi par un détenu radicalisé, est toujours bloquée ce jeudi. Édouard Philippe en personne, a reconnu "une défaillance" probablement dans la fouille des visiteurs.



On en sait plus ce matin sur la raison pour laquelle, Michael Chiolo a revendiqué son acte terroriste au nom de Cherif Chekatt, l'auteur de l'attentat de Strasbourg. Les deux hommes se connaissaient. En effet, ils ont passé cinq mois dans la même prison à Épinal et même s'ils n'ont jamais partagé la même cellule Michael Chiolo et Cherif Chekatt se sont fréquentés durant cette période, au point de devenir amis.

À l'époque, Chiolo est déjà radicalisé et décrit comme un détenu prosélyte. Chekatt lui purge une peine de 2 ans de prison, comme simple détenu de droit commun. À sa libération en 2015, Cherif Chekatt va continuer à entretenir des liens avec Michael Chiolo.

L'administration pénitentiaire fait état d'au moins deux courriers que le futur auteur de l'attentat de Strasbourg a envoyé au détenu. Des courriers à forte connotation religieuse. Cherif Chekatt lui fait également part de son intention de venir lui rendre visite dans sa nouvelle prison à Condé-sur-Sarthe. Des visites qui n'ont semble-t-il jamais eu lieu.

