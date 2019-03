Les actualités de 6h30 - Condé-sur-Sarthe : un surveillant témoigne "on tenait plus debout"

publié le 07/03/2019 à 07:40

L'un des deux surveillants agressés à la prison de Condé-sur-Sarthe témoigne. les deux hommes, sérieusement atteints, ont été blessés à la tête et à l'abdomen. Sous le choc, l'un d'eux s'est confié en exclusivité au micro de la rédaction de M6.



"J'ai entendu crier "Allahou akbar" et je me suis retrouvé à terre", commence le gardien, qui ressasse "si j'avais pas récupéré ce couteau ça aurait continué..." Il précise que lui et son collègue étaient sévèrement blessés : "On ne tenait plus debout, on était touchés de partout, ça coulait le sang (...) il y en avait partout".

L'homme raconte ensuite comment l'assaillant a pris peur lorsqu'ils s'est emparé du couteau : "Heureusement que mon collègue a réussi à se lever, pour venir vers moi et refermer la porte (...) et cette porte on a mis un temps interminable à la fermer.", dit-il, se souvenant que dans l'empressement, son collègue ne parvenait pas à trouver la bonne clef.

