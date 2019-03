publié le 06/03/2019 à 22:10

L'attaque au couteau dans l'établissement pénitencier de Condé-sur-Sarthe relance le débat sur les fouilles des visiteurs à l'entrée des prisons. Selon toute vraisemblance, c'est la femme du détenu qui aurait introduit l'arme en céramique en détention. Mais alors, quelles sont les règles en terme de fouille des visiteurs de prison ?



N'importe qui ne peut pas rentrer en prison. Il faut d'abord être enregistré comme visiteur et ça demande un long processus de vérification. En ce qui concerne la fouille, tout le monde doit se soumettre au passage sous le portique détecteur de métal. S'il sonne, il faut enlever les objets métalliques que l'on transporte. Seulement s'il sonne à nouveau, le surveillant peut demander de procéder à une palpation. Si le visiteur la refuse, le surveillant est en droit de lui interdire l'accès à l'établissement.

Mais la compagne du détenu n'a pas sonné sous le portique car son couteau n'était pas en métal mais en céramique. Le problème se trouve là. Édouard Philippe dénonce une "défaillance qui aurait pu être tragique". Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, parle même d'une "faille." Elle a donc commandé un rapport à l'inspection pour y remédier.

Certains proposent dores et déjà des solutions comme l'organisation de palpations systématiques sur les visiteurs de détenus radicalisés. Pour cela, il faudrait changer la loi et s'équiper en scanners corporels, des portiques capables de détecter ce genre d'objets. Chaque scanner coûte entre 100.000 et 150.000 euros.