publié le 07/03/2019 à 12:02

Neuf ans après Le Bruit des glaçons, Bertrand Blier fait son grand retour au cinéma avec Convoi exceptionnel, mercredi 13 mars 2019. Et à l'affiche, rien de moins que Gérard Depardieu et Christian Clavier. "Quand on fait un film c'est que tout va bien", confie le réalisateur au micro de RTL avant d'ajouter avec le cynisme qu'on lui connait : "Avant la sortie d'un film, je suis toujours dans un état d'esprit désagréable mais c'est normal."



Premières images, deux hommes dans une rue. L'un à l'allure bourgeoise, l'autre davantage marginale. Ils ne se connaissent pas mais leurs destins sont liés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont entre les mains un scénario, celui de leur vie. Deux solutions apparaissent, soit suivre ce scénario au mot près, soit décider de reprendre les choses en main et de changer l'histoire.

Comédie, tragédie, thriller... Le réalisateur qui fêtera bientôt ses 80 ans n'a rien perdu de ce style mordant et fou qu'on aime tant. Quant à Gérard Depardieu et Christian Clavier, ils apportent à leurs deux personnages - entourés notamment d'Audrey Dana, Alexandra Lamy ou Alex Lutz - la force d'un duo d'acteurs qui sait travailler ensemble au service d'une histoire.

Maintenant, j'ai tourné avec toute la troupe du Splendid Bertrand Blier Partager la citation





Huitième film pour le duo Bertrand Blier/Gérard Depardieu. Quatrième collaboration pour Christian Clavier et Gérard Depardieu. C'est en revanche la première fois que Christian Clavier et le réalisateur travaillent ensemble : "Je le surveillais depuis un moment celui-là, maintenant j'ai tourné avec toute la bande du Splendid", explique avec malice le cinéaste.



Le film fourmille de trouvailles avec ce concept que nos vies sont régies par un scénario écrit et réécrit en permanence et dont on s'écarte à ses risques et périls. Le tout réalisé avec une main de maître : "J'aime beaucoup les objectifs, les cadres, les décors et les plans larges qui durent, la profondeur de champ de Blier", confie Gérard Depardieu.



Hommage au cinéma, dans Convoi exceptionnel, on retrouve une scène très émouvante dans laquelle on croise Guy Marchand en vieux producteur qui explique qu'il n'a jamais réussi à financer un film qui marche, quel que soit le style. "Quand j'ai décidé de faire du cinéma étant jeune, mon père [Bernard Blier] m'a dit que j'allais me faire chier. Il avait raison mais j'ai quand même eu une vie extraordinaire", explique, entre ironie et émotion, Bertrand Blier.



Convoi exceptionnel de Bertrand Blier sera au cinéma mercredi 13 mars 2019.