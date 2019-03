publié le 07/03/2019 à 12:11

La basilique de Saint-Denis a été la cible d'actes de vandalisme en fin de semaine dernière, dans la nuit de samedi à dimanche. C'est l'organiste du lieu de culte qui a découvert dimanche matin le méfait, apparemment l'oeuvre d'une seule personne. Son instrument a été endommagé et des vitraux de la basilique ont été brisés.



"L’auteur des actes de vandalisme aurait profité des travaux et aurait grimpé par une terrasse de la basilique. Il aurait cassé les vitraux pour percer une brèche d’un mètre de haut et il aurait atterri au niveau du triforium, une coursive", explique Le Parisien.



Le président du département de Seine-Saint-Denis Stéphane Troussel a dénoncé sur Twitter, une "insupportable dégradation au cœur de l'une des deux nécropoles de France, également l'un de nos plus beaux monuments en Seine-Saint-Denis". "Condamnons avec extrême sévérité ceux qui s'en prennent ainsi à des lieux de culte et à notre patrimoine historique et culturel", écrit-il.

Insupportable dégradation au cœur de l’une des deux nécropoles de France, également l’un de nos plus beaux monuments en @seinesaintdenis. Condamnons avec une extrême sévérité ceux qui s’en prennent ainsi à des lieux de culte et à notre patrimoine historique et culturel. https://t.co/xWEXMGvGi4 — Stéphane Troussel (@StephanTroussel) 6 mars 2019