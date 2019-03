publié le 06/03/2019 à 19:52

Édouard Philippe a tenu à réagir après "l'attaque terroriste" survenue mardi 5 mars à la prison de Condé-sur-Sarthe. Michaël Chilo, un détenu radicalisé de 27 ans, a poignardé grièvement deux surveillants, dont les jours ne sont pas en danger.



Le Premier ministre a reconnu dans un entretien sur BFM TV qu'il y avait eu une "défaillance" : "Le terroriste, qui a commis son agression, a utilisé un couteau en céramique qui est entré dans la prison. Cela veut donc dire qu'il y a quelque part une défaillance". Et d'ajouter : "Quand on constate une défaillance, qui aurait pu être tragique, les deux surveillants de prison ayant été blessés gravement, il faut immédiatement essayé de la comprendre et évidemment essayé de la corriger".

Le chef du gouvernement a ajouté qu'une enquête était en cours pour comprendre les raisons de ce dysfonctionnement. '"La garde des Sceaux a lancé immédiatement une enquête pour connaître les raisons de cette défaillance et pour en tirer les enseignements, explique Édouard Philippe. Il y a eu, manifestement, une défaillance dans la fouille et probablement dans celle des visiteurs. Je veux dire aux Français que nous ne devons rien laisser passer. Nous allons faire en sorte que le niveau de contrôle, de fouilles, y compris des visiteurs, soit plus élevé."

Condé-sur-Sarthe: Édouard Philippe reconnaît qu'"il y a eu une défaillance" pic.twitter.com/FvMepbZ3Ad — BFMTV (@BFMTV) 6 mars 2019