Le cardinal Barbarin condamné pour non-dénonciation d'abus sexuels

et AFP

publié le 07/03/2019 à 10:03

Le cardinal Barbarin a été condamné à six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels, ce jeudi 7 mars par le tribunal correctionnel de Lyon. Le prélat est condamné pour ne pas avoir dénoncé les agressions pédophiles d'un prêtre de son diocèse : le père Preynat. Les avocats de ¨Philippe Barbarin ont immédiatement annoncé qu'ils allaient faire appel de cette décision.



En l'absence du cardinal, la présidente du tribunal Brigitte Vernay l'a "déclaré coupable de non-dénonciation de mauvais traitements" envers un mineur entre 2014 et 2015.

À l'issue des débats, la procureure Charlotte Trabut n'avait pas requis de peine à l'encontre de l'archevêque, ni des cinq anciens membres du diocèse poursuivis avec lui, tout en assurant de son impartialité: "le ministère public ne s'oppose pas aux parties civiles, pas plus qu'il ne soutient mordicus les prévenus".

Des témoignages accablants

Une position délicate à tenir après les témoignages, crus et poignants, livrés à la barre par d'anciens scouts à l'origine de l'affaire. Mais un avis conforme à celui du parquet, qui avait classé sans suite une première enquête en 2016. Les six accusés encourent trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.



Soutenus par l'association de victimes "La Parole libérée", neuf hommes avaient d'abord accusé le père Bernard Preynat d'avoir abusé d'eux - des faits pour lesquels ce dernier n'a pas encore été jugé - avant de porter plainte contre ceux qui n'ont rien dit des agissements du prêtre.



Faute de poursuites, ils ont lancé en 2017 une procédure de citation directe devant le tribunal, qui leur garantissait un procès pour la première fois depuis la révélation de l'affaire fin 2015.