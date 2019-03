publié le 05/03/2019 à 18:09

Vous pensiez que les loyers à Paris étaient hors de prix ? C'est que vous ne connaissiez pas encore le marché immobilier de San Francisco aux États-Unis. Selon une enquête de Zumper (une application de location de maisons et appartements, ndlr), pour se loger dans la ville célèbre pour son Golden Gate, il faut débourser en moyenne 3.690 dollars soit 3.262 euros. À Paris, il faut compter 1.065 euros en moyenne soit 3 fois moins.



3.690 dollars, c'est un record pour San Francisco, cela représente une augmentation de près de 9% par rapport à l'année précédente. C'est 30% plus élevé qu'un loyer à New-York et deux fois plus cher qu'à Miami.

Un loyer exorbitant et d'autant plus étonnant que les prix ont baissé de 0.5% aux États-Unis. "Même s'il y a énormément d'argent qui circule à travers la ville (de San Francisco, ndlr) et sa banlieue, la plupart des gens qui y travaillent n’investiront pas tout de suite dans un logement. À la place, ils utiliseront probablement leur argent pour voyager et améliorer leurs conditions de location", écrit Zumper jeudi 28 février.

Pourquoi les prix sont si élevés ?

L'enquête souligne les défis auxquels l'industrie technologique est confrontée à San Francisco. Les entreprises qui y sont installées, comme Apple, Google et Facebook, ont favorisé l'émergence d'environ 74 milliardaires et près de 150.000 millionnaires. Malheureusement, la ville fait face à un manque de logements. Donc les prix ont naturellement explosé.



Le ministère fédéral du Logement et du Développement urbain a déclaré l'an dernier qu'une famille de quatre personnes gagnant jusqu'à 117.400 dollars par mois était considérée comme ayant de "faibles revenus" pour la ville. Et le problème ne risque pas de s'améliorer puisque l'installation d'entreprises telles que Airbnb, Pinterest ou encore Uber à San Francisco va générer encore plus de millionnaires et attirer encore plus de monde dans la ville californienne.