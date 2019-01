publié le 10/01/2019 à 08:26

C'est inédit tant par l'ampleur que dans les modalités : un plan logement à 9 milliards d'euros, sans un centime d'argent public, va être mis en place. La somme va être mobilisée dès le mois prochain via l'organisme "Action Logement" géré par les syndicats et le patronat. Cette enveloppe va bénéficier en priorité aux salariés modestes, dont les critères seront définis courant février.



Une "prime déménagement" va ainsi être versée, selon les informations de RTL. Un chèque de 1.000 euros sera adressé à tous les salariés modestes qui habitent à plus de 30 kilomètres de leur lieu de travail, et qui souhaitent s'en rapprocher. Aucun justificatif de dépense ne sera demandé. Un changement d'adresse suffira.

Une aide sera également mise en place pour les travaux d'adaptation des logements au vieillissement et au handicap. Toujours selon nos informations, jusqu'à 5.000 euros par foyer seront remboursés, pour financer une douche ou des sanitaires qui n'étaient pas accessibles, une porte trop étroite ou une marche trop élevée. Deux milliards d'euros sont prévus pour ces travaux.

Enfin, ce plan XXL comprend également des transformations de bureaux en logements, et favorise, par exemple, la création d'espaces de co-working dans les zones rurales.