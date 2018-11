publié le 21/11/2018 à 12:58

San Francisco suffoque. Les incendies qui ont ravagé la Californie ont provoqué une vague de pollution qui sature la région de San Francisco. Bien que le feu meurtrier faisant rage autour de la ville de Paradise soit à 240 kilomètres de là, la baie de San Francisco est recouverte depuis plusieurs jours d'un épais brouillard.



L'air de cette ville californienne était qualifié de nocif pour le douzième jour consécutif lundi 19 novembre. Purple Air, une entreprise mesurant la qualité de l'air, a classé la semaine dernière le nord de la Californie comme ayant l'air le plus vicié au monde en ce moment. "Si je n'ai pas mon masque, j'ai l'impression que je sens les dépôts dans l'air", explique Eric Ryzl un habitant de la région.

Les météorologues prévoient cependant une amélioration avec les pluies prévues pour mercredi 20 novembre. Depuis le début de la semaine, plusieurs écoles et universités de la Bay Area étaient restées fermées et n’envisageaient pas de rouvrir leurs portes avant la semaine prochaine.



Le "Camp fire", qui a rasé la ville de Paradise et brûle toujours, est le plus meurtrier de l'histoire de la Californie. Au moins 77 personnes sont mortes, près d'un millier sont portées disparues et plus de 11.000 maisons ont été détruites.