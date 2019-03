publié le 05/03/2019 à 12:17

Ils gèrent la vie des immeubles et interviennent dans les petits tracas de voisinage. Ce sont les syndics de propriété. Leurs prestations ont un prix, mais pas facile de savoir si l'herbe est plus verte ailleurs. Le gouvernement va donc sévir : Édouard Philippe, le Premier Ministre, change les règles et va annoncer des amendes.



Il réclame plus de transparence notamment dans les contrats passés entre copropriété et syndics. Ils sont jugés trop opaques par Matignon. Plus de 40% d'entre eux comportent des anomalies, selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Pourtant depuis la loi Allure, passée il y a 5 ans, les syndics ont obligation de faire apparaître les mêmes prestations sur ces contrats-types pour mieux les comparer (tarifs, frais de travaux, organisation des assemblées générales).

Une mise en concurrence tous les 3 ans ?

Des amendes vont ainsi pouvoir être prononcées, de 3.000 à 15.000 euros en cas de non-respect de ces obligations. Une grille de prix devra être communiquée, et les devis devront être eux aussi similaires quelque soient les syndics pour mieux maîtriser les dépenses.



Enfin, une meilleure information sur les délais pour changer de syndic est prévu. La mise en concurrence peut avoir lieu tous les 3 ans, mais seulement 4% des copropriétaires saisissent cette opportunité. Les autres changent de syndic en moyenne tous les 20 ans.