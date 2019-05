publié le 30/01/2019 à 06:05

Trois mois avant sa présentation officielle à l'occasion de la conférence annuelle Google I/O, qui se déroulera du 7 au 9 mai prochain au siège de l'entreprise à Mountain View, voila un premier aperçu de la prochaine version d'Android. Les sites spécialisés XDA-Developpers et 9to5Google ont révélé plusieurs fonctionnalités qui seront apportées par la future mise à jour du logiciel mobile de Google, connue sous le nom de code Android Q.



Parmi les améliorations évoquées, on retrouve des modifications majeures du contrôle de la confidentialité, un mode sombre plus poussé et l'intégration d'un dispositif de reconnaissance faciale plus sécurisé comparable au Face ID d'Apple.



Les premiers appareils à en bénéficier devraient encore être cette année les smartphones Pixel conçus par Google. Pour les autres marques, il faudra probablement patienter jusqu'au mois d'octobre le temps que la mise à jour soit adaptée aux différentes interfaces.

Un mode sombre personnalisable

Mi-janvier, le site XDA-Developers a mis la main sur une version expérimentale du futur Android. Parmi les nouveautés dénichées, le site spécialisé a remarqué l'apparition d'un thème sombre applicable à l'ensemble du système d'exploitation.

Réclamé depuis longtemps par les utilisateurs de smartphones Android, le mode sombre rend l'utilisation du smartphone plus confortable en adoucissant l'interface. Il permet aussi d'économiser la batterie des appareils dotés d'écran Oled, soit tous les modèles haut de gamme lancés depuis un an et demi.



Déjà proposé au sein des surcouches logicielles de certains constructeurs Android, le mode sombre a fait son apparition dans la version de base du système d'exploitation avec Android P cette année. Android Q devrait autoriser une personnalisation plus poussée en laissant l’utilisateur configurer plusieurs éléments de l'interface pour rendre l'expérience plus douce dans des conditions de faible luminosité.

Une reconnaissance faciale 3D inspirée de Face ID

La prochaine mise à jour devrait aussi relever le niveau de sécurité de la reconnaissance faciale d'Android. Depuis Android 4, le système propose une reconnaissance faciale basique qui se contente de comparer le visage de l'utilisateur avec plusieurs photos. Certains constructeurs ont essayé d'offrir leurs propres solutions plus poussées en modélisant le visage en 3D avec plus ou moins d'efficacité.



Android Q devrait proposer un dispositif unifié de reconnaissance faciale en 3D plus fiable qui permettrait de déverrouiller les smartphones et de valider des achats en ligne. Reste à voir si la technologie sera à la hauteur du système Face ID qui fait figure de référence depuis son lancement avec l'iPhone X en 2017.

Plus de contrôle de la confidentialité

La future mise à jour pourrait aussi s'inspirer de l'iPhone avec une fonctionnalité d'enregistrement de l'écran proposée nativement. Aujourd'hui, seuls certains constructeurs et applications tierces proposent ce service. Autre emprunt à la marque à la pomme, il devrait être possible d'appeler les secours en appuyant longtemps sur le bouton d'alimentation des futurs smartphones Android.



Les paramètres de confidentialité devraient être renforcés avec l'apparition de messages indiquant lorsqu'une application utilise l'un des capteurs (localisation, micro, etc.) ou accède aux informations personnelles du smartphone. Il devrait aussi être à nouveau possible de désinstaller une application pour revenir à une précédente version dans le cas où une mise à jour causerait des problèmes de fonctionnement.



Enfin, cette préversion d'Android embarque des références aux futures normes 5G et 5G+ confirmant l'apparition imminente des premiers smartphones 5G sur le marché. Dans la mesure où il ne s'agit que d'une version préliminaire, ces fonctionnalités sont évidemment susceptibles d'être modifiées d'ici le déploiement de la mise à jour.