publié le 04/03/2019 à 18:10

Après plusieurs semaines de tests, l'entreprise de Mark Zuckerberg a introduit un mode sombre dans la dernière mise à jour de son application mobile pour iPhone et smartphones Android. La fonction a été découverte par un utilisateur du forum Reddit le 2 mars. Elle n'est pas encore déployée auprès de tous les utilisateurs mais seulement dans certains pays.



Comme souvent avec les "easter eggs" (les fonctions cachées) de Facebook, il faut passer par un emoji pour l'activer. Il suffit d'envoyer l'icône "croissant de Lune" à l'un de ses contacts pour lancer la fonctionnalité. Il est ensuite possible de la désactiver dans les paramètres de l'application en cliquant sur le bouton où apparaît votre photo de profil en haut à gauche de l'interface.

Le mode sombre place l'ensemble de l'interface de Messenger sur fond noir. La fonctionnalité est encore en cours d'expérimentation. Les fonds clairs des menus et des conversations et le gris de certains éléments se parent de noir. Les noms des contacts et le texte des conversations deviennent blanc. En revanche, tous les éléments colorés restent inchangés.

MESSENGER’s DARK MODE IS SO BEAUTIFUL ¿¿ pic.twitter.com/MyzRRYWEcq — tarts (@tarhatampatuan) March 2, 2019

Une fonction de plus en plus populaire

La mise en place d'un mode sombre dans les applications est de plus en plus courant. Cela permet de rendre l'utilisation du smartphone plus confortable en adoucissant l'interface. Il diminue la quantité de lumière émise par le téléphone, ce qui réduit la fatigue oculaire, et permet aussi d'économiser la batterie des appareils dotés d'écran Oled dont les pixels noirs sont des pixels éteints, soit tous les modèles haut de gamme lancés depuis un an et demi.



Google propose déjà la fonctionnalité sur YouTube, Gmail et sur son système d'exploitation Android. Elle pourrait aussi faire son apparition dans l'application mobile de Chrome. La firme de Mountain View a reconnu récemment que l'utilisation du blanc dans les applications consommait davantage d'énergie que le noir (+50% en pleine luminosité) et qu'elle avait fait une erreur en préconisant l'utilisation de cette couleur à travers ses services.



Apple devrait aussi proposer cet outil dans iOS 13. Pour l'instant, l'iPhone dispose d'un mode sombre qui ne dit pas son nom avec l'option d'inversion intelligente des couleurs disponible dans les réglages d'accessibilité d'iOS. De nombreuses applications proposent également un mode "nuit" qui assombrit l'interface pour préparer le cerveau au sommeil.