Logement : plus d'un jeune sur dix doit revenir vivre chez ses parents

publié le 27/11/2018 à 12:32

Les jeunes Français, des "Tanguy" malgré eux ? Mardi 27 novembre, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) et le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) publient un baromètre surprenant sur le rapport des jeunes de 18 à 30 ans à leur logement.



Contrairement à une croyance bien ancrée, les jeunes sont loin d'être accrochés au domicile de leurs parents : près de six sur dix vivent actuellement ailleurs. Et ceux qui n'ont jamais quitté le domicile familial ont déjà envisagé de franchir le pas (66%).

En revanche, et c'est une nouveauté, beaucoup de jeunes Français effectuent désormais des allers-retours. 13% d'entre eux sont ainsi revenus vivre chez leurs parents après avoir habité dans leur propre logement, "le plus souvent à la fin d'une année scolaire ou d'études, après une séparation amoureuse ou en raison de difficultés financières", précise l'étude.



Des parcours moins linéaires qu'avant

"Il n'y a plus de linéarité dans le parcours des jeunes face au logement", analyse auprès de RTL.fr Roch Sonnet, chargé de communication et d'édition à l'INJEP.



Des trajectoires en ligne brisée qui s'expliquent notamment par le prix de l'immobilier - le logement représente désormais plus d'un quart des dépenses de consommation - mais aussi par les incertitudes et tensions sur le marché du travail.



Pour pouvoir s'émanciper, ils sont d'ailleurs prêts à faire des compromis quant à la qualité du logement qu'ils occupent. Selon l'enquête, 12,6% des logements habités par des jeunes présentent au moins trois défauts (installation électrique en mauvais état, humidité, mauvaise isolation...), contre 6,6% des logements occupés par des personnes de plus de 65 ans.