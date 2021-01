Les princesses et princes britanniques Charlotte, Kate, George et William en 2019

publié le 01/01/2021 à 16:02

Ils sont adulés au Royaume-Uni et bien au-delà. On les a vus grandir, faire leur première rentrée, faire des grimaces aussi. Ils sont l'avenir de la couronne britannique. Et en 2021, ils devraient être plus que jamais mis en avant. Le prince William et son épouse la princesse Kate devraient emmener leurs enfants à plus d'événements en 2021, selon une source bien informée citée par US Weekly.

Ainsi, William et Kate "espèrent pouvoir emmener les enfants avec eux pour des engagements royaux", explique cette source, dans la mesure où cela n'interférera pas avec leur scolarité. George, 7 ans, 3e dans l'ordre de succession, et sa sœur Charlotte, 5 ans, "ont tous deux tellement grandi qu'ils sont plutôt des petites personnes que des enfants".

"William et Kate ont adoré voir le prince George et la princesse Charlotte grandir et mûrir au cours de la dernière année", précise le magazine. Le dernier de la famille, le prince Louis, 2 ans, devrait lui rester plus en retrait en raison de son jeune âge.