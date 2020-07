Kate et William vont-ils envoyer George en internat, comme le veut la tradition ?

publié le 02/07/2020 à 16:39

Kate et William sont indécis sur l'avenir de leur fils George, qui fêtera ses 7 ans le 22 juillet prochain. Comme le révèle le magazine OK ! qui a interviewé une experte en famille royale, le couple hésite à ne pas respecter la tradition de la couronne britannique : à 8 ans, il faut étudier dans un internat.

"Kate et William sont des parents modernes et ils vont peser les pour et les contre de cette décision très attentivement. Je pense qu'ils attendent de voir comment les personnalités de leurs enfants se développent pour savoir s'ils seront heureux ou non de vivre loin de chez eux. Ayant vécu un véritable traumatisme dans son enfance, William est très à l'écoute de la santé mentale de ses enfants", explique Ingrid Seward à OK !.

William avait 8 ans lorsqu'il est devenu interne de la Ludgrove School dans le Berkshire, puis de la Gordonstoun School en Écosse. Contrairement à son père le prince Charles, qui garde un souvenir "désastreux" de ses scolarités en internat, William semblait "ravi". "William et Harry ont été tous les deux internes et Diana leur rendait visite les week-ends. C'est une école super sympa [la Ludgrove School], donc ça pourrait être un bon choix pour George. Il pourrait ensuite suivre les pas de son père à l'Eton College. Je doute que les familles royales soient sur listes d'attentes, donc ils n'auront pas besoin de se dépêcher pour se décider", poursuit Ingrid Seward.

Le choix appartient aussi aux enfants

"De nos jours, nous avons l'habitude de voir les membres royaux rompre avec les traditions, ce ne sera donc pas un grand choc s'ils font les choses à leurs manières. Je pense que la vision des choses de Kate et William sera : 'pourquoi changer les enfants d'école s'ils y sont heureux ?'", poursuit-elle.

Pour autant, "les décisions reviendront aux enfants. Charlotte semble très confiante et devrait s'adapter à l'environnement de l'internat. Mais, George est un enfant timide, donc il peut ne pas avoir encore le caractère adéquat. William était très agité à six ans, mais peut-être que George ressemble plus à son grand-père Charles, qui était plus réservé", conclut l'experte.