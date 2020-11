publié le 02/11/2020 à 15:44

D'une tête couronnée à une autre, voici ce que pourra ajouter Sophie Turner sur son CV. Comme le rapporte le média américain Variety, l'actrice qui a incarné Sansa Stark dans Game of Thrones, va prêter sa voix à la princesse Charlotte dans la série animée, The Prince, qui sera diffusée "prochainement" sur la plate-forme HBO Max.

The Prince est une nouvelle production de Gary Janetti, à qui l'on doit déjà la série animée satirique Family Guy. Cette nouvelle série humoristique se concentre sur le prince George âgé de 7 ans, l’aîné de Kate Middleton et du prince William. Gary Janetti doublera le petit prince et Sophie Turner prêtera sa voix à sa soeur, comme il l'a dévoilé dans une vidéo sur son compte Instagram. Dans cet extrait de The Prince, George est furieux lorsqu'il découvre que Charlotte et Louis n'ont pas choisi le même costume pour Halloween.

Plus encore, comme le précise Variety, Orlando Bloom (Le Seigneur des Anneaux) doublera le prince Harry, Condola Rashad (Steel Magnolias) celle de Meghan Markle et Lucy Punch (Bad Teacher) celle de Kate Middleton. Enfin, Elizabeth II aura la voix de Frances de la Tour (Harry Potter et la Coupe de Feu), Iwan Rheon (le redoutable Ramsay Bolton de Game of Thrones) celle du prince William et Alan Cumming (The Good Wife) sera Owen, le majordome du prince George.