Royaume-Uni : ce qu'il faut retenir de l'allocution de Noël de la reine Elizabeth II

publié le 26/12/2020 à 12:35

"Vous n’êtes pas seuls". Voilà le message de la reine Elizabeth II alors que le Royaume-Uni est très durement frappé par la pandémie. La souveraine a voulu insuffler de l’espoir aux Britanniques lors de sa traditionnelle allocution de Noël, prononcée le 25 décembre.

"C’est une année qui nous a tenus à l’écart les uns des autres et qui finalement nous a rapprochés. Au Royaume-Uni et dans le monde entier, les gens ont magnifiquement relevé les défis de cette année. Je suis fière et touchée de voir cet esprit indomptable mais discret", a confié la reine d'Angleterre.

"Bien sûr pour beaucoup cette période est mêlée à de la tristesse, certains pleurent des êtres chers, d’autres se languissent de leurs amis ou de leur famille, restés éloignés pour leur sécurité, a-t-elle poursuivi. Alors que tout ce que nous voulons pour Noël c’est une simple étreinte, une main qui nous rassure. Si c’est ce que vous ressentez, vous n’êtes pas seuls et vous êtes dans mes pensées et mes prières."