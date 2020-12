Royaume-Uni : le prince Philip dit non à une grande fête pour ses 100 ans

publié le 29/12/2020 à 20:59

En août 2000, les 100 ans de la reine mère Elizabeth avaient été célébrés en grande pompe par les Britanniques : 40.000 personnes s'étaient massées devant Buckingham Palace et l'événement avait été retransmis à la télévision dans le monde entier.

Deux décennies plus tard, il est improbable que des scènes similaires aient lieu à l'occasion du centenaire du prince Philip, le 10 juin prochain. Et pas seulement à cause de l'épidémie de Covid-19, dont on ne peut pas prédire l'évolution d'ici le printemps.

Selon le Telegraph, qui cite une source proche du palais royal, le mari de la reine Elizabeth II est simplement opposé à ce que le pays fête son anniversaire. "Il ne veut pas en faire toute une histoire" et ne veut "rien avoir à voir avec une quelconque célébration". L'événement devrait donc être célébré en petit comité, à titre privé.