Kate Middleton et Meghan Markle, à Wimbledon en juillet 2019.

publié le 04/08/2020 à 13:35

Ce mardi 4 août est un jour spécial, puisqu'il est marqué par un anniversaire royal. Meghan Markle fête ses 39 ans. Et loin des supposées querelles depuis le retrait de la duchesse et du duc de Sussex de la famille royale, ses membres ont tenu à souhaiter à la jeune femme le meilleur pour cette nouvelle bougie.

Des messages sobres accompagnés d'émojis et de portraits de Meghan Markle. À l'instar de Kate et William qui souhaitent "un joyeux anniversaire à la duchesse de Sussex aujour'hui". Meghan Markle et le prince Harry ont beau avoir quitté le palais de Buckingham en janvier dernier, ils conservent en effet leur titre royal.

Sur le compte instagram officiel du palais de Buckingham, les abonnés peuvent ainsi admirer un cliché d'Elizabeth II en compagnie de Meghan Markle daté de 2018 lors d'une visite à Chester. Sur le compte du prince Charles et de Camilla Shand, on retrouve un autre portrait de l'actrice engagée avec d'excellents vœux d'anniversaires.

Pour le moment, le compte officiel de Meghan et Harry n'a pas posté de message. Le couple, installé à Los Angeles depuis la mi-mars 2020 tient souvent à remercier sa communauté pour "leur soutien" et "leur inspiration".