Famille royale : le prince Charles et Camilla partagent un cliché original pour Noël

publié le 25/12/2020 à 14:51

Le duc et la duchesse de Cornouailles n'oublient pas de vous souhaiter un joyeux Noël. Sur Instagram, le compte officiel du prince Charles et de Camilla a dévoilé un cliché original du couple le 25 décembre 2020.

Le prince Charles et Camilla brandissent des bâtons de berger, tout sourire et en tenue pour partir le temps d'une longue balade en pleine nature. Le couple royal passe les fêtes de fin d'année dans sa propriété de Balmoral en Écosse. "Nous vous souhaitons un joyeux Noël et espérons une meilleure nouvelle année", peut-on lire dans la légende de la photo, déjà aimée plus de 52.000 personnes.

En raison de l'épidémie de coronavirus, la famille royale fête Noël séparément cette année. La reine Elizabeth II et son époux le prince Philip sont au château de Windsor, tandis que le prince Harry, Meghan et Archie sont aux États-Unis. De leur côté, Kate et William avec leurs trois enfants sont dans leur maison de campagne à Anmer Hall. Traditionnellement, la famille royale se réunit pour fêter Noël à Sandringham dans le Norfolk.