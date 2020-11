Kate Middleton et le prince William rendent hommage à Lupo, leur chien décédé

Crédit : MICHAEL MIDDLETON / DUKE AND DUCHESS OF CAMBRIDGE / AFP

Lupo, en compagnie de Kate, William et le prince George

publié le 23/11/2020 à 13:19

Kate Middleton, le prince William et leurs enfants George, Charlotte et Louis ont perdu leur fidèle compagnon. Le couple royal a annoncé le décès de Lupo, qui a accompagné la famille royale pendant 9 ans.

"Lupo, notre chien, est décédé la semaine dernière. Il a été le cœur de notre famille ces neuf dernières années. Il nous manquera énormément. C (pour Catherine, ndlr) et W", a ainsi écrit le couple sur son compte Kensington Royal, avec un portrait de Lupo. Une photo qui a ému les abonnés de Kate et William, qui ont tenu à les soutenir dans cette épreuve. "Je suis désolé de lire cela. Perdre un chien aussi aimé est une épreuve pour toutes les familles. Rappelez-vous la belle vie qu'il vous a offerte", écrit ainsi un internaute.

Comme le rappelle le média américain People, Lupo est arrivé dans la famille de Kate et William en 2012, avant la naissance du prince George. Lupo a d'ailleurs été accueilli dans la famille pour éviter à Kate de se sentir "seule", car à l'époque, William partait pour six semaines en mission avec la Air Force dans les Îles Falkland.

James Middleton, le frère de Kate, a lui aussi rendu hommage à Lupo sur son compte Instagram. "Repose en paix Lupo (...) On se souviendra toujours de toi et ton héritage vivra pour toujours", écrit ainsi le businessman avec un beau portrait de Lupo.