Famille royale : les adorables photos du prince Louis dévoilées pour ses 2 ans

publié le 23/04/2020 à 13:17

Si vous n'avez pas le moral pour ce nouveau jour de confinement, ces photos du prince Louis vous redonneront le sourire. Le benjamin de Kate Middleton et du prince William a fêté ses deux ans le 23 avril 2020. Et pour cet anniversaire spécial, le compte officiel de Kensington Palace a dévoilé une nouvelle série de clichés du petit frère du prince George et de la princesse Charlotte.

Les photos ont été réalisées par Kate Middleton, comme le spécifie la légende des publications. Le prince Louis a les mains couvertes de peintures aux couleurs de l'arc-en-ciel pour soutenir le personnel soignant au Royaume-Uni.

En effet, ce projet artistique de tamponner ses mains pleine de peinture avec les couleurs de l'arc-en-ciel fait partie de l'hommage national du Royaume-Uni pour célébrer et féliciter les soignants du National Health Service (NHS), comme le précise le média People. Dans un autre post, deux autres photos du prince Louis reprennent le célèbre slogan "Instagram vs Reality" (Instagram contre la Réalité) où on découvre qu'il n'a pas résisté à se peindre les joues pendant la séance photos.

Le compte officiel de Clarence House, du prince Charles et de Camilla Parker-Bowles, a aussi publié une nouvelle photo du prince Louis pour son anniversaire. Le prince Charles sert affectueusement son petit-fils dans les bras, sous l'objectif de Kate Middleton.