C'est le grand soir. Donald Trump va-t-il faire mentir une nouvelle fois les sondages en conservant sa place à la Maison Blanche ? Joe Biden va-t-il rompre le cycle des réélections des présidents en poste en devenant le 46ème président des Etats-Unis ? L'Amérique va-t-elle sombrer dans le doute et le chaos et la Cour Suprême va-t-elle devoir trancher en lieu et place du peuple américain comme en 2000 avec le duel Al Gore / George W. Bush ? Nous devrions avoir la réponse dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020.

Des dizaines de millions d'Américains se sont pressés pour élire leur futur président. Un scrutin qui a débuté il y a des semaines grâce au vote par correspondance qui a été plébiscité par des millions de citoyens pour éviter de se rassembler en pleine période de pandémie.

Malgré un bilan plombé par la pandémie, Donald Trump a assuré avoir une "très solide chance de gagner" quatre ans de plus à la Maison Blanche, lors d'un entretien sur la chaîne Fox News. Donald Trump a par ailleurs semblé vouloir tempérer les inquiétudes selon lesquelles il pourrait déclarer victoire avant l'annonce de résultats officiels dans les Etats. Interrogé sur le moment où il se déclarerait gagnant, il a répondu : "seulement lorsque nous aurons une victoire. Il n'y a aucune raison de tirer des plans sur la comète".

Favori des sondages depuis des mois, Joe Biden, 77 ans, ancien vice-président de Barack Obama, mise lui sur le rejet que suscite son rival auprès d'une large partie de l'électorat pour décrocher les clés de la Maison Blanche. "J'ai le sentiment que nous allons vers une large victoire", a-t-il lancé lundi soir à Pittsburgh, où il avait commencé sa campagne il y a 18 mois. Après une visite dans une église de son fief de Wilmington dans le Delaware, il s'est recueilli mardi matin sur la tombe de ses proches avant de mettre le cap, à nouveau, sur l'Etat de Pennsylvanie, qui détient peut-être la clé du scrutin.

03h10 - L'ancien vice-président américain est donné vainqueur dans les États traditionnellement démocrates de l'Illinois et de Rhode Island face au républicain Donald Trump, par la chaîne de télévision Fox et le New York Times. Ces victoires lui apportent 24 grands électeurs supplémentaires, en plus des 64 déjà engrangés dans d'autres États déjà remportés par les démocrates il y a quatre ans. Il en est désormais à 88 grands électeurs contre 63 pour Trump.



03h00 - Donald Trump a remporté trois États du sud : l'Alabama, l'Arkansas et le Mississippi, des bastions républicains traditionnels, selon le New York Times et Fox News.



02h50 - L'ancien vice-président Joe Biden est donné vainqueur dans le bastion démocrate du Connecticut face au républicain Donald Trump, par la chaîne de télévision NBC et le New York Times. Cette victoire lui apporte 7 grands électeurs supplémentaires, en plus des 57 déjà engrangés dans d'autres Etats

02h45 - Plusieurs centaines de manifestants se sont installés à proximité de la Maison Blanche pour suivre la soirée électorale dans l’hyper-centre de Washington bouclé à la circulation. Du côté de McPherson Square, à 200 mètres de la résidence présidentielle, un écran géant a été installé pour suivre les résultats.

Plusieurs centaines de manifestants se sont installés à proximité de la Maison Blanche pour suivre la soirée électorale. Crédit : Sina Mir



02h40 - Donald Trump a remporté le Tennessee, qu'il avait déjà gagné en 2016, selon le New York Times et Fox news. Cette victoire lui apporte 11 grands électeurs supplémentaires, après les 31 déjà engrangés dans d'autres États (Kentucky, Virginie occidentale, Indiana et Oklahoma).



2h38 - Mitch McConnell réélu dans le Kentucky. Le patron des Républicains garde son siège au Sénat. Ce conservateur âgé de 78 ans a battu une candidate démocrate et ex-pilote de chasse, Amy McGrath. Mitch McConnell siège à la chambre haute du Congrès depuis janvier 1985.

02h35 - Avant même l'ouverture des bureaux de vote, 100 millions d'électeurs avaient déjà voté par anticipation, un record.



02h32 - "Trump ment tout le temps", dit une banderole déployée devant la Maison Blanche. Plusieurs centaines de manifestants du mouvement Black Lives Matter se sont installés à proximité de la Maison-Blanche et scandent des slogans contre le président Trump, selon notre correspondant sur place Sina Mir.

Une banderole "Trump ment tout le tempsé a été installée sur le sol. Crédit : Sina Mir

02h30 - Les autorités de Washington, comme dans beaucoup de grandes villes américaines, redoutent des incidents en marge de cette élection. Des centaines de policiers ont été déployés dans les rues du centre-ville de la capitale fédérale pour encadrer les rassemblements autour de la Maison Blanche.

Des centaines de policiers ont été déployés dans les rues du centre-ville. Crédit : Sina Mir / RTL

02h25 - Le président américain a remporté l'État de l'Oklahoma, qu'il avait déjà gagné en 2016, selon CNN et NBC. Cette victoire lui apporte 7 grands électeurs qui viennent s'ajouter aux 24 déjà engrangés dans d'autres États. Il en faut 270 pour remporter l'élection présidentielle américaine.



02h20 - Dans un tweet envoyé en début de soirée depuis la Maison Blanche, Donald Trump a affiché sa confiance, affirmant que les choses se présentaient "très bien" pour lui à travers le pays.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

02h15 - Biden remporte les États du Massachusetts et du Delaware ainsi que Washington D.C.



02h10 - Joe Biden est quant à lui en tête dans le Vermont. Pas de grosse surprise dans cet État démocrate. Le vice-président remporte ainsi 3 grands électeurs. Il remporte avec certitude l'État de Virginie, remporté en 2016 par la démocrate Hillary Clinton, par la chaîne de télévision Fox News et le New York Times. Cette victoire lui apporte 13 grands électeurs, en plus des trois déjà engrangés dans le Vermont. Il en faut 270 pour remporter l'élection présidentielle américaine, qui l'oppose au président sortant.



02h05 - Donald Trump s'impose dans le Kentucky. Les premiers résultats commencent à tomber. L'agence AP a annoncé dès 1h20 du matin que Donald Trump était en tête dans le Kentucky. Il remporte ainsi 8 grands électeurs, sur les 270 nécessaires à sa réélection. Le président sortant Donald Trump est aussi donné vainqueur dans l'État de l'Indiana, dans le Nord des États-Unis, selon les chaînes de télévision CNN et NBC. Cette victoire lui donnerait 11 grands électeurs. Il faut 270 grands électeurs pour remporter l'élection présidentielle américaine.

