Joe Biden et Donald Trump devant leurs supporters

publié le 04/11/2020 à 05:15

Le duel est pour l'instant très serré. Donald Trump semblait mardi soir en mesure de remporter la Floride face à Joe Biden, un Etat-clé dans le duel qui s'annonce très serré entre deux candidats aux antipodes dans un pays traversé par des crises sanitaire, économique et sociale d'une ampleur historique. À 4h30, Joe Biden faisait pourtant toujours la course en tête en nombre de grands électeurs.



Voici les Etats déjà remportés par les deux candidats à la présidentielle américaine, le sortant républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden, selon les projections des grands médias américains. Entre parenthèses figure le nombre de grands électeurs par Etat. Pour l'emporter, un candidat doit en engranger 270.

Quels États pour Trump ?

Alabama (9)

Arkansas (6)

Caroline du Sud (9)

Dakota du Nord (3)

Dakota du Sud (3)

Idaho (4)

Indiana (11)

Kansas (6)

Kentucky (8)

Louisiane (8)

Mississippi (6)

Missouri (10)

Nebraska (4 et potentiellement jusqu'à 5)

Oklahoma (7)

Tennessee (11)

Utah (6)

Virginie occidentale (5)

Wyoming (3)

Ohio (18)

Quels États pour Biden ?

Californie (55)

Colorado (9)

Connecticut (7)

Delaware (3)

Illinois (20)

Maryland (10)

Massachusetts (11)

New Hampshire (4)

New Jersey (14)

New York (29)

Nouveau-Mexique (5)

Oregon (7)

Rhode Island (4)

Vermont (3)

Virginie (13)

Washington DC (3)

Etat de Washington (12)