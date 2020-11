Présidentielle américaine : comment suivre le duel Biden-Trump en France

publié le 03/11/2020 à 15:37

RTL se mettra à l'heure américaine dans la nuit du 3 au 4 novembre et ne manquera pas de vous tenir au courant des éventuels rebondissements les jours suivants, si le résultat est serré. L'élection américaine qui oppose le président sortant Donald Trump à Joe Biden est probablement l'un des évènements majeurs de 2020. Et si cette machine démocratique va surtout intéresser les citoyens américains, le monde entier aura les yeux rivés vers l'Amérique et ses fameux swing states.

La voix la plus américaine de la station, Georges Lang, accompagnera les auditeurs avec une programmation musicale 100% USA. À chaque moment marquant de la nuit, les envoyés spéciaux de RTL aux États-Unis analyseront en direct les résultats et les éléments essentiels du vote.

Dès 4h30, Julien Sellier présentera une matinale consacrée à cette présidentielle sous haute tension dans RTL Petit Matin. Puis Yves Calvi prendra la suite dans RTL Matin, à grands renforts de reportages, d'analyses et de décryptages de ses nombreux invités.

Naturellement, RTL.fr et nos réseaux sociaux vous tiendront au courant en direct des dernières nouvelles en provenance des États-Unis.

Si vous êtes à l'aise en anglais

Si vous voulez vraiment vivre cette élection "à l'américaine" et que votre niveau d'anglais est solide, sachez que la plupart des grands networks américains ont prévu un large dispositif pour cette élection. Les chaînes CNN, MSNBC, Fox News, ABC, NBC ou CBS ont prévu d'assurer une couverture complète 24h sur 24, du mardi 3 au mercredi 4. Une couverture qui pourrait être courte si Joe Biden venait à remporter un Etat comme la Floride, ou une couverture très longue si certains résultats sont contestés. En fonction de votre box et de vos abonnements, vous pourrez par exemple regarder CNN International sur les canaux 541 (SFR), 256 (Bouygues), 234 (Orange), 351 (Free), etc.

Une élection qui pourra également se suivre en ligne sur YouTube, CBS ou PBS ayant prévu de "livestreamer" le scrutin et ses résultats. Pour celles et ceux qui sont à l'aise avec la langue de Shakespeare, nous ne pouvons aussi que vous recommander de suivre les informations des sites The New York Times et The Washington Post. Le Times dispose en particulier de très belles infographies interactives qui vous aideront à comprendre les élections et les enjeux électoraux, Etat par Etat.

N'oubliez pas que ces médias travaillent avec des instituts de sondages et que les résultats qu'ils afficheront, en particulier ceux de cette nuit, sont toujours à prendre avec des pincettes. Leurs projections peuvent varier et nous vous recommandons de toujours consulter plusieurs sources afin de vous informer au mieux.